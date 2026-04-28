В Госдуме разработают законодательные инициативы для снижения нагрузки на врачей и учителей

Государственная дума проработает предложения по законодательному решению вопроса снижения бюрократической нагрузки на учителей и врачей. Об этом в своем канале на платформе Max заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
«Со своей стороны проработаем предложения по законодательному решению обозначенного вопроса. Соответствующая задача поставлена перед профильными комитетами Государственной думы», — заверил спикер.
Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству проработать уменьшение бумажной нагрузки для двух категорий социально-значимых работников — медиков и педагогов. Эта работа отнимает у врачей и учителей колоссальное количество времени и сил, лишая их возможности выполнять свои прямые обязанности в полной мере.
В прошлом году Минпросвещения России утвердило новые нормы рабочего времени для педагогических работников в зависимости от их специализации. Для школьных учителей установлена учебная нагрузка 18 часов в неделю при полной ставке заработной платы.