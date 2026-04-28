Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме разработают законодательные инициативы для снижения нагрузки на врачей и учителей

Володин: ГД предложит инициативы для снижения нагрузки на учителей и врачей.

Источник: Комсомольская правда

Государственная дума проработает предложения по законодательному решению вопроса снижения бюрократической нагрузки на учителей и врачей. Об этом в своем канале на платформе Max заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

«Со своей стороны проработаем предложения по законодательному решению обозначенного вопроса. Соответствующая задача поставлена перед профильными комитетами Государственной думы», — заверил спикер.

Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству проработать уменьшение бумажной нагрузки для двух категорий социально-значимых работников — медиков и педагогов. Эта работа отнимает у врачей и учителей колоссальное количество времени и сил, лишая их возможности выполнять свои прямые обязанности в полной мере.

В прошлом году Минпросвещения России утвердило новые нормы рабочего времени для педагогических работников в зависимости от их специализации. Для школьных учителей установлена учебная нагрузка 18 часов в неделю при полной ставке заработной платы.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше