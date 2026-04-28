Память выдающегося педагога Натальи Касаткиной увековечат в Нижнем

Также власти поддержали предложение от завода «Красное Сормово». Комитет одобрил присвоение имени Николая Леонова, руководившего заводом десять лет (с 1974 по 1984 год), безымянной площади, расположенной на пересечении улиц Свободы и Баррикад. Ожидается, что торжественное присвоение имени площади пройдёт в рамках празднования 100-летнего юбилея со дня рождения Николая Леонова.