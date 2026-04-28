Память выдающегося педагога Натальи Касаткиной увековечат в Нижнем

На заседании Гордумы Нижнего Новгорода, которое прошло 27 апреля под председательством спикера городской Думы Евгения Чинцова, было одобрено два предложения по увековечению памяти выдающихся нижегородцев.
Первое предложение касается увековечения памяти Натальи Касаткиной, заслуженного педагога с 62-летним стажем преподавания биологии в школе № 18 Советского района. Депутат Марк Фельдман, действуя по просьбе выпускников, выступил с инициативой установить мемориальную доску в честь учителя, воспитавшего множество поколений нижегородцев.
Также власти поддержали предложение от завода «Красное Сормово». Комитет одобрил присвоение имени Николая Леонова, руководившего заводом десять лет (с 1974 по 1984 год), безымянной площади, расположенной на пересечении улиц Свободы и Баррикад. Ожидается, что торжественное присвоение имени площади пройдёт в рамках празднования 100-летнего юбилея со дня рождения Николая Леонова.
