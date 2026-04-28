В Красноярске полицейские изъяли никотиновую продукцию на 2,5 млн рублей

В Красноярске полицейские изъяли из незаконного оборота немаркированную никотиносодержащую продукцию. По данным сайта МВД по Красноярскому краю, стоимость товара оценили в 2,5 млн рублей.
Продукцию хранил и продавал 45-летний индивидуальный предприниматель в одной из торговых точек города. При проверке выяснилось, что на продукции не было обязательной маркировки.
После этого следователи возбудили уголовное дело уголовное дело по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Максимальное наказание по этой статье составляет до шести лет лишения свободы. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства дела.