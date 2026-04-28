Контракт на благоустройство парка в Красном Сулине планируют заключить до конца мая

На рабочем совещании губернатора Юрия Слюсаря 27 апреля был поднят вопрос благоустройства общественного центра поселка Несветай ГРЭС в Красном Сулине.
Это долгожданный объект для местных жителей. Территория победила в X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В разработке концепции активное участие приняли горожане.
Проект охватывает территорию площадью 2,21 гектара и включает в себя создание тематических зон: «Наследие будущего» с современными детскими и спортплощадками и «Ценность настоящего» с музеем под открытым небом и аллеей сирени.
Особое внимание уделено озеленению территории. Планируется, что более 65% площади займут зелёные насаждения и зоны отдыха.
Губернатор еще раз обратил особое внимание на важность этой работы и подчеркнул, что любой новый проект призван не уродовать, а украшать город и быть полезным и комфортным для жителей.
Юрий Слюсарь еще раз напомнил, что не только конкурсные проекты меняют облик городов, но и ежегодное благоустройство небольших парков, скверов и территорий. Ключевое слово за выбором жителей. С 21 апреля по 12 июня 2026 года в Ростовской области, как и по всей стране, проходит голосование за объекты благоустройства.
Участие в конкурсе — это возможность привлечь федеральное финансирование для реализации проекта. Ростовская область имеет успешный опыт. Новый облик с 2019 года уже получили более тысячи общественных пространств. В этом году на выбор представлено 124 объекта во всех 55 муниципальных образованиях области.
Принять участие в голосовании могут граждане старше 14 лет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью волонтёров. Добровольцы помогут узнать какие общественные пространства есть в списке, пройти авторизацию и сделать выбор.
Жители Ростовской области могут выбрать только одну из представленных территорий и только в своем населенном пункте или районе. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для возможного благоустройства в последующие годы.
