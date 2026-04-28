Электричество отключат на трех улицах Нижнего Новгорода 28 апреля

Электроснабжение приостановят на трех улицах столицы Приволжья во вторник, 28 апреля. По информации ГОЧС Нижнего Новгорода, неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ.
В 09:00 свет погаснет в домах с номерами 8/1, 6/2, 23а, 15 на улице Артельной. Посмотреть телевизор, запустить стиральную машину или подогреть еду в микроволновой печи местные жители не смогут до 17:00.
В 13:00 коммунальные службы обесточат дома №№ 1−17 на Яблоневой и №№ 87−92 на Овражной. Работы на сетях завершатся к 16:00.
