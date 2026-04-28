В Екатеринбурге снесли здание старинной тюрьмы XVIII века

В Екатеринбурге снесли тюрьму XVIII века. Об этом рассказал общественник и автор статьи о старинных тюрьмах города Олег Букин. Ранее он уже рассказывал об историческом здании, когда его выставили на торги за 198 миллионов рублей. Тогда общественник выступил за сохранение памятника культуры, предложив дать ему вторую жизнь.
У здания площадью 728 квадратных метров сохранились исторические стены и планировка, а также потолочные карнизы, колонны с упрощенными капителями в виде абак, и прогоны с фасками.
— Прислали. Сносят историческое здание тюрьмы/казарм/больницы на Челюскинцев, 5, — написал в своем telegram-канале Олег Букин.
На месте уже снесенного здания общественник нашел кирпич ручной формовки — на нем виднеется отпечаток ладони. «Мы назвали его Wilson. Как в “Изгое”. А наш Вилсон оказался изгоем на своей земле» — так подписал фотографию Олег Букин.