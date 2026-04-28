В Екатеринбурге снесли здание старинной тюрьмы XVIII века

В Екатеринбурге снесли тюрьму XVIII века. Об этом рассказал общественник и автор статьи о старинных тюрьмах города Олег Букин. Ранее он уже рассказывал об историческом здании, когда его выставили на торги за 198 миллионов рублей. Тогда общественник выступил за сохранение памятника культуры, предложив дать ему вторую жизнь.