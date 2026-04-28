Власти Греции запретили лежаки на пляжах страны

Власти Греции решили избавиться от чрезмерного количества туристов при помощи запрета на лежаки на пляжах. Об этом пишет газета The Sun.
Согласно изданию, лежаки попали под ограничение на 251 пляже страны. Таким образом государство намерено бороться с чрезмерным туризмом и сохранять прибрежные зоны в их естественном состоянии.
Уточняется, что на этих пляжах можно будет загорать только на полотенце. Помимо этого, там запретили бетонные пирсы, волнорезы и мощеные дорожки, передает газета.
До этого тысячи жителей Испании вышли на демонстрации с призывом лишить туристов съемного жилья. Так, на Канарских островах, в Барселоне, Валенсии и Мадриде тысячи жителей провели акции против чрезмерного туризма. Они маршировали, били в барабаны и держали плакаты с надписями: «Это наш дом», «Мое несчастье — ваш рай» и «Канары имеют предел».
Ранее стало известно, что россияне этим летом смогут посетить огромный курорт в КНДР. Там построены 54 отеля, рестораны, спа, магазины, аквапарк, кинотеатр, стадион и даже аэродром. Особенностью комплекса является вид на ракетный полигон, где проходят испытания баллистических боеголовок.