Подвоз воды организуют в Ростове во время отключения на Западном

В Ростове с 9 утра 28 апреля до 5 утра 29 апреля отключат воду на Западном. Причиной стал ремонт на насосной станции «Западная». Об этом предупредили городские власти.
Без водоснабжения останутся улицы в границах: Пескова, Машиностроительный, Стачки, Малиновского, Еременко, Мадояна, Смородиновая, Посевная, Лесопарковая, Сулинский, Кима, Республиканская, Олимпийский, Минераловодская, площадь Восстания, Чебанова, Вагулевского, Портовая, Международная, 3-я Круговая, Батуринская, Заводская, Каширская, а также Бондаренко, Гайдара, Балочная, Н. Ополчения, Приволжский и Катаева. На некоторых соседних улицах давление воды будет пониженным.
Как сообщила министр ЖКХ региона, для жителей организовали подвоз воды. Водовозка № 3 будет курсировать по маршруту: Зорге — Еременко — 339-й Стрелковой Дивизии.
Ее расписание: с 10:00 до 11:00 — Зорге, 13а; с 11:15 до 12:15 — Зорге, 33; с 12:35 до 13:35 — Зорге, 72/1; с 13:50 до 14:50 — Еременко, 60/13; с 15:00 до 16:00 — Еременко, 62; с 16:15 до 17:15 — Еременко, 85/4; с 17:35 до 18:35 — 339-й Стрелковой Дивизии, 12В; с 18:50 до 19:50 — 339-й Стрелковой Дивизии, 27а.
