Александр Беглов: В соответствии с поручением президента мы строим в Петербурге пять комплексов по переработке отходов

Губернатор рассказал Владимиру Путину о развитии в городе системы экологичного обращения с ТКО.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге поэтапно создается масштабная система переработки отходов, сообщил губернатор Александр Беглов во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным. Глава города рассказал руководителю государства о ходе строительства мусороперерабатывающих комплексов в Санкт Петербургской агломерации.

«Мы строим в соответствии с вашим поручением пять комплексов. У нас сегодня в работе уже два мусороперерабатывающих завода, суперсовременных. Всего будет два комплекса в Санкт Петербурге и три в Ленинградской области. В городе переработка производится без захоронения отходов», — подчеркнул Александр Беглов.

Внедрение современных технологий позволяет перерабатывать большую часть мусора: при таком подходе захоронению подлежит только треть ТКО. По словам главы Петербурга, благодаря новой концепции обращения с отходами растет доля вторичных ресурсов, пригодных для глубокой переработки.

В 2022 году в Красносельском районе Петербурга начал работу первый мусороперерабатывающий комплекс «Волхонка», созданный в партнерстве с Ленинградской областью и Невским экологическим оператором. В 2024 году была запущена его вторая очередь. За год комплекс способен перерабатывать до 600 тысяч тонн мусора.

В начале апреля 2026 года в эксплуатацию запустили самый современный в России комплекс по переработке отходов «Островский», построенный в Выборгском районе Ленинградской области. Его плановая мощность переработки составляет 600 тысяч тонн ТКО в год. Запустив этот завод, Петербург досрочно выполнил поставленную президентом России задачу и вышел на стопроцентную обработку твердых коммунальных отходов.

Сегодня «Островский» является не только самым современным, но и самым экологичным комплексом. При его проектировании были приняты беспрецедентные меры защиты природы. Чтобы отделить от грунта места складирования отходов, не подлежащих переработке, используются три вида природных фильтров.

В 2027 году в Выборгском районе Петербурга начнет работу мусороперерабатывающий комплекс «Новосёлки». Он проектировался с учетом максимальной автоматизации процесса: для сортировки мусора будут использоваться роботы и технологии искусственного интеллекта.

Александр Беглов напомнил, что еще два комплекса — «Юго-Западный-2» и «Юго-Восточный» будут построены в Ленинградской области. Губернатор также сообщил главе государства о закупке специальных мусоровозов малого класса. Такие машины приобрели специально для работы на узких улицах исторического центра Петербурга.

