Загрузки VPN-приложений в России выросли в 14 раз за год

В марте 2026 года пять самых популярных VPN-сервисов в Google Play скачали 9,2 млн раз — это в 14 раз больше, чем год назад. За 12 месяцев (с марта 2025 года по март 2026 года) совокупные установки достигли 35,7 млн, свидетельствуют данные Digital Budget на основе статистики Similarweb, с которыми ознакомился «Ъ».