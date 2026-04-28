В Ростовской области бизнес увеличил долю российских авто в закупках на 21%

С января по сентябрь 2025 года российские машины закупали в 44,1% тендеров, а за вторую половину года этот показатель подскочил до 63,2%. Доля отечественных марок достигла 3,6% от всех тендеров — Ростовская область заняла по этому критерию шестое место в России. Лидером продаж стала «ГАЗель» (26,1% закупок), за ней следуют «УАЗ Патриот» (21,9%), формально отечественный «Москвич 3» (12,8%), Lada Vesta (9,2%), Lada Granta (7,3%) и Lada Largus (3,8%).