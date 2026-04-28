Эксперт: как работодатели используют ИИ

Насколько продвинулись работодатели в использовании искусственного интеллекта, показало ежегодное исследование, посвященное трендам в области автоматизации в работе с кадрами. Опрос проводился по итогам 2025 года и касался трендов, которые будут актуальны в 2026-м. В нем приняли участие 5453 представителя компаний из разных регионов и отраслей — от специалистов до собственников, руководителей, топ-менеджеров и HR-менеджеров.
В целом в бизнес-процессах они чаще всего задействовали ИИ при создании текстов и презентаций, обработке изображений и видео, поиске информации и распознавании текста, классификации и извлечении данных из документов. Также довольно популярны инструменты для обработки данных из внутренних информационных систем и внешних источников и создания текстовых чат-ботов для ответов на частые вопросы клиентов. При этом 27 процентов респондентов-работодателей заявили, что они не используют решения на базе ИИ в работе.
В 2025 году бизнес активно работал над автоматизацией кадровых процессов. Почти половина опрошенных заявили, что в их компании внедряли программы внутренних рекомендаций с бонусами за успешный наем, каждый третий указал на инструменты для автоматизации работы по поиску, отбору и найму персонала. Кроме того, работодатели вкладывались в системы обучения и развития сотрудников на базе ИИ, программы адаптации новых сотрудников с цифровым гидом, чек-листом задач на первую неделю и календарем встреч с наставником, создание банка данных по кадровому резерву и корпоративных чат-ботов для ответов на частые вопросы сотрудников и автоматизацию регулярных опросов сотрудников по поводу их лояльности, вовлеченности, удовлетворенности и других показателей. Новые технологии помогли обеспечить не только сбор, но и обработку и анализ данных.
Об использовании искусственного интеллекта и решений на его основе для работы говорят 74 процента опрошенных специалистов. Чаще всего ИИ используется в таких процессах, как поиск информации, написание текстов и подготовка технической документации, анализ больших объемов данных, создание макетов, баннеров, презентаций, обложек, обработка изображений и монтаж видео.
При поиске работы ИИ использовали 42 процента профессионалов, мнения которых по поводу эффективности такого подхода разделились: 25 процентов заявили, что считают ИИ полезным инструментом, а 17 процентов уверены в его неэффективности.
Чаще всего кандидаты применяли ИИ для написания резюме или сопроводительных писем, подготовки к собеседованиям, изучения компании-работодателя и анализа вакансий и требований. С ИИ-ботами, которые компании используют в процессе отбора и найма, сталкивались 37 процентов кандидатов: в 18 процентах случаев это были текстовые боты, в 16 процентах — голосовые, а три процента рассказали, что проходили собеседование через ИИ-бота.
41 процент профессионалов признались, что пока настороженно относятся к коммуникации с потенциальным работодателем через «посредника» в виде ИИ. 21 процент, наоборот, говорят, что этот способ общения им интересен, он показывает инновационность подхода компании к найму. Еще для 30 процентов формат коммуникации не имеет значения.
По мнению 27 процентов профессионалов, внедрение ИИ не создает угрозы для их карьеры, еще 43 процента уточняют, что отсутствие угрозы временно: они считают, что для развития ИИ требуется еще много лет. О том, что искусственный интеллект уже сейчас угрожает их карьере, заявляют четыре процента респондентов.
Несмотря на стремительное развитие ИИ в последние годы, мы по-прежнему наблюдаем сдержанное отношение к нему со стороны части бизнеса: не все компании готовы интегрировать эти решения в ключевые процессы. Аналогичная ситуация и среди специалистов, многие из которых пока не воспринимают ИИ как фактор, существенно влияющий на их карьерную траекторию. Во многом это связано с тем, что технологии находятся на этапе активного становления: нейросети уже демонстрируют высокую прикладную ценность, но пока требуют внимательного использования, валидации результатов и участия человека в принятии решений.
Ключевой момент здесь — это не ограниченность технологий, а необходимость их грамотного внедрения и использования. ИИ следует рассматривать как инструмент усиления функций специалиста: он берет на себя операционную и рутинную нагрузку, освобождая время для задач, требующих аналитического мышления, экспертизы и стратегического подхода. При этом мы видим, что скорость развития ИИ остается крайне высокой. Уже сегодня в крупных компаниях решения на базе нейросетей позволяют радикально сокращать время на обработку данных, аналитику и подготовку отчетности — с недель и дней до часов.
Параллельно расширяется спектр HR-процессов и отраслей, в которых такие инструменты применяются. В результате ИИ становится не просто технологическим трендом, а важным элементом трансформации функций HR: он повышает точность и скорость процессов, снижает нагрузку на команды и позволяет выстраивать более гибкие и эффективные модели работы. Однако важно сохранять профессиональное суждение и критическое мышление при работе с такими инструментами — именно это обеспечивает их максимальную ценность для бизнеса.