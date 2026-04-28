Эксперт: как работодатели используют ИИ

В 2025 году бизнес активно работал над автоматизацией кадровых процессов. Почти половина опрошенных заявили, что в их компании внедряли программы внутренних рекомендаций с бонусами за успешный наем, каждый третий указал на инструменты для автоматизации работы по поиску, отбору и найму персонала. Кроме того, работодатели вкладывались в системы обучения и развития сотрудников на базе ИИ, программы адаптации новых сотрудников с цифровым гидом, чек-листом задач на первую неделю и календарем встреч с наставником, создание банка данных по кадровому резерву и корпоративных чат-ботов для ответов на частые вопросы сотрудников и автоматизацию регулярных опросов сотрудников по поводу их лояльности, вовлеченности, удовлетворенности и других показателей. Новые технологии помогли обеспечить не только сбор, но и обработку и анализ данных.