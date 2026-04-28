«Авиакомпания не предоставила гостиницу или помещение для отдыха»: школьники из Москвы застряли в аэропорту Калининграда

Рейс «Победы» должен был улететь днём 27 апреля.

Источник: Клопс.ru

Пассажиры авиакомпании «Победа» не могут улететь в Москву уже почти сутки. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы.

Рейс DP6836 должен был подняться в небо в 15:40. По словам пассажиров, вылет постоянно переносят. Новое время отправки борта в столицу — 8:10. Хотя люди сомневаются, что покинут Калининград.

«Несколько десятков пассажиров этого рейса — дети, которые прилетели на Олимпиаду — им даже уйти некуда! Авиакомпания не предоставила гостиницу или помещение, где пассажиры могли бы отдохнуть! Почему авиакомпания “Победа” позволяет себе такие фортеля?» — поделилась одна из пассажирок.

В Храброво со вчерашнего вечера ожидают вылета 2 лайнера, ещё четыре сделают это с задержкой. На прилёт скопилась очередь из 9 рейсов, часть из них также перенесли с 27 апреля.

Коррективы в работу столичных аэропортов накануне внёс снегопад, из-за которого в Калининград с опозданием прибыли 14 рейсов.

Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
