«Авиакомпания не предоставила гостиницу или помещение для отдыха»: школьники из Москвы застряли в аэропорту Калининграда

Пассажиры авиакомпании «Победа» не могут улететь в Москву уже почти сутки. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы.
Рейс DP6836 должен был подняться в небо в 15:40. По словам пассажиров, вылет постоянно переносят. Новое время отправки борта в столицу — 8:10. Хотя люди сомневаются, что покинут Калининград.
«Несколько десятков пассажиров этого рейса — дети, которые прилетели на Олимпиаду — им даже уйти некуда! Авиакомпания не предоставила гостиницу или помещение, где пассажиры могли бы отдохнуть! Почему авиакомпания “Победа” позволяет себе такие фортеля?» — поделилась одна из пассажирок.
В Храброво со вчерашнего вечера ожидают вылета 2 лайнера, ещё четыре сделают это с задержкой. На прилёт скопилась очередь из 9 рейсов, часть из них также перенесли с 27 апреля.
Коррективы в работу столичных аэропортов накануне внёс снегопад, из-за которого в Калининград с опозданием прибыли 14 рейсов.