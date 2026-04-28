Водоснабжение «Новой Кузнечихи» восстановлено после аварии

В выходные здесь произошел прорыв на сетях.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде полностью сняли ограничения по водоснабжению в жилом комплексе «Новая Кузнечиха». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, последний дом, который оставался без холодной воды на утро 27 апреля, наконец подключили.

Напомним, что коммунальная авария случилась в минувшие выходные. Из-за прорыва или утечки на сетях несколько многоэтажек в микрорайоне временно отключили от ресурса. Жителям пришлось временно обходиться без воды.

Сотрудники коммунальных служб, по информации мэрии, оперативно принялись за устранение проблемы и справились с ней в течение выходных. Утром в понедельник, 27 апреля, без водоснабжения оставался всего один дом, однако к вечеру, по данным обслуживающей организации, воду дали и туда. Сейчас ресурс подаётся во все здания ЖК в штатном режиме.