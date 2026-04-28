В донской столице впервые в истории региона прошел «Кубок губернатора Ростовской области по гонкам дронов (беспилотных летательных аппаратов)», в котором приняли участие более 180 юных пилотов из 11 городов и районов области.
Соревнования проводились по нескольким дисциплинам: технический симулятор, гонки в классах 200 мм и 75 мм, в возрастных категориях от 7 до 17 лет.
Победители были определены как в личном, так и в командном зачете.
На сегодняшний день этим видом спорта занимаются порядка 250 дончан. В этом году планируется открытие в спортивной школе № 19 нового отделения по гонкам дронов.
