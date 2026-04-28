Силы ПВО сбили за ночь над Россией 186 дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 186 украинских беспилотников. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Также российские военные нейтрализовали дроны противника над Черным и Азовским морями.
Ранее губернатор Севатополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ на город. Было сбито три воздушные цели, гражданские объекты не пострадали.
