В Минусинске мать четверых детей отправится в колонию за помощь мошенникам

В Красноярском крае суд приговорил к реальному сроку в колонии женщину, которая в поисках работы согласилась помогать мошенникам.
В объединенной пресс-службе судов рассказали, что в октябре 2025 года жительница Минусинска оставила под роликом в TikTok сообщение, что ищет работу. Вскоре ей предложили заработок с занятостью 3−4 часа в день. Платить обещали ежедневно по 5−7 тыс. рублей.
Суть предложенной работы заключалась в том, что «работодатель» в мессенджере отправлял адрес, куда надо было приехать на такси, представиться вымышленным именем и забрать у человека деньги, которые потом положить на переданные заказчиком счета. Женщина согласилась на такую подработку, так как нуждалась в деньгах и имела на иждивении четырех малолетних детей.
В итоге женщина стала частью стандартной схемы мошенников со звонком от следователя и якобы травмированным родственником. Жертвой аферистов была 85-летняя жительница Минусинска, которой предложили заплатить за операцию «пострадавшей в ДТП внучке» 2 млн рублей. Испуганная пенсионерка сказала, что у нее есть только 200 тыс. рублей, которые она и передала курьеру.
«Женщина взяла у пожилой женщины денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые должна была перевести на указанный ей неустановленным в ходе следствия лицом банковский счет. Однако в связи с отсутствием технической возможности её мобильного телефона осуществить это не получилось. За выполненную работу она из похищенных денежных средств оставила себе 5000 рублей в виде вознаграждения согласно ранее достигнутой договоренности», — рассказали в пресс-службе.
В итоге курьера мошенников признали виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Реальное наказание она будет отбывать после того, как ее младшему ребенку исполнится 14 лет, говорится в сообщении суда. Приговор пока не вступил в законную силу.