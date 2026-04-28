В Хабаровске главный бухгалтер присвоила 6,2 млн рублей

Бывший главный бухгалтер коммерческой фирмы в Хабаровске задержана по подозрению в хищении 6 млн 200 тыс. рублей. Потерпевшим выступил индивидуальный предприниматель, специализирующийся на ремонте и обслуживании автомобильной техники. После смены главбуха и внутренней ревизии в компании выявили недостачу, сообщает полиция по Хабаровскому краю. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как установили полицейские, 49 летняя жительница Железнодорожного района с 2022 по 2024 год использовала доступ к системе «банк клиент» и расчётным счетам организации для систематического присвоения средств. Среди схем хищения — необоснованное начисление премий, завышение зарплаты и списание денег под фиктивные расходы.
Во время обыска по месту проживания подозреваемой оперуполномоченные изъяли имущество и наличные в счёт возмещения ущерба: смартфон, телевизор и 30 тыс. рублей. Сейчас принимаются меры к аресту банковских счетов фигурантки.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Подозреваемая находится под обязательством о явке.
