День пожарной охраны отметят в Хабаровске

На парковочной зоне будет организована выставка современной пожарной и спасательной техники. Здесь каждый желающий сможет окунуться в историю становления пожарной охраны, узнать о современных автомобилях, которые стоят на защите города от огненной стихии, познакомиться с новинками пожарно-спасательного вооружения. Особую ценность придаст общение с ветеранами пожарной службы, чьи истории вдохновляют и учат. Традиционно, зрителей ждёт захватывающее зрелище — показательные выступления по спасению условных пострадавших при ДТП, боевое развертывание, кроссфит, пожарный триколор. Помимо этого, для посетителей на территории проведения мероприятия будет развёрнута полевая кухня, где можно будет отведать кашу и чай.