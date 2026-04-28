День пожарной охраны отметят в Хабаровске

Каждый из гостей праздника сможет почувствовать себя настоящим огнеборцем.

Источник: AmurMedia

30 апреля свой профессиональный праздник отмечает одна из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования — пожарная охрана. Огнеборцы приглашают жителей и гостей города Хабаровска присоединиться к торжеству, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«В четверг, 30 апреля, на площадке у арены “Ерофей” праздничная программа (0+) начнётся в 15 часов. Звуки артиллерийского залпа дадут старт мероприятию, после чего состоится чествование тех, кто своим мужеством и самоотверженностью спас не одну жизнь. Кульминацией торжественной части станет марш парадных коробок сотрудников ведомства», — говорится в сообщении.

На парковочной зоне будет организована выставка современной пожарной и спасательной техники. Здесь каждый желающий сможет окунуться в историю становления пожарной охраны, узнать о современных автомобилях, которые стоят на защите города от огненной стихии, познакомиться с новинками пожарно-спасательного вооружения. Особую ценность придаст общение с ветеранами пожарной службы, чьи истории вдохновляют и учат. Традиционно, зрителей ждёт захватывающее зрелище — показательные выступления по спасению условных пострадавших при ДТП, боевое развертывание, кроссфит, пожарный триколор. Помимо этого, для посетителей на территории проведения мероприятия будет развёрнута полевая кухня, где можно будет отведать кашу и чай.

Для самых юных гостей праздника подготовлена интерактивная программа. Школьники и студенты смогут почувствовать себя настоящими пожарными: примерить экипировку, развернуть рукавную линию для тушения условного «очага возгорания» и ощутить себя частью дружной команды. А ещё — принять участие в весёлых конкурсах и познавательных викторинах, которые сделают этот день незабываемым для ребят.