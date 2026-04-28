Синоптики обещают нижегородцам снег с дождем и до +4 градусов 28 апреля

Похолодание до +4 градусов и осадки ждут нижегородцев во вторник, 28 апреля. Прогноз представили синоптики сервиса «Яндекс. Погода».
Сегодня в столице Приволжья будет облачно и прохладно. Температурный максимум дня — плюс 4 градуса, по ощущениям — минус 4. В течение суток ожидаются дожди, утром и вечером компанию дождю составит снег.
По данным метеорологов, скорость ветра составит 8 метров в секунду. Световой день вырастет до 15 часов 10 минут.
Напомним, в понедельник в Нижегородской области ветер «разгонялся» до 23 м/с. В столице Приволжья он повалил 18 деревьев.