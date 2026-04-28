Александр Беглов: Строительство второго этапа Широтной магистрали скоростного движения идет по графику

Второй отрезок ШМСД имеет протяженность около двух километров. Его проложат от Витебского проспекта до Софийской улицы. Магистраль будет состоять из шести полос. Она пройдет через железнодорожные пути Витебского направления в районе станции «Воздухоплавательный парк», пересечет Бухарестскую улицу и железнодорожные пути станции Волковская. На путями возведут два безопасных перехода. Всего на протяжении магистрали построят 21 искусственное сооружение и установят более 2500 шумозащитных экранов.