Александр Беглов: Строительство второго этапа Широтной магистрали скоростного движения идет по графику

Президент России Владимир Путин и губернатор Петербурга Александр Беглов обсудили строительство второго этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Глава государства встретился с руководителем Северной столицы 27 апреля в ходе рабочего визита в город. По словам Александра Беглова, работы на участке идут по графику, в плановые сроки.
Строительство этого этапа Витебской развязки ШМСД в направлении Кольцевой автодороги (КАД) и трасс Ленинградской области началось в конце марта, после получения разрешения от Госстройнадзора. Старт работам дал Владимир Путин, участвовавший в церемонии по видеосвязи. Президент подчеркнул тогда, что строительство Широтной магистрали является частью важного для страны проекта по созданию единого транспортно-логистического каркаса Санкт-Петербургской агломерации и дорожной инфраструктуры всего Северо-Запада России.
«Вы дали старт второй, третьей и четвертой очереди строительства магистрали. Мы приступили, работаем вместе с нашим партнёром — банком ВТБ. Вопросов нет», — отметил Александр Беглов.
Новая магистраль свяжет восточные районы с центром и югом Петербурга, а также обеспечит более удобную связь с Ленинградской областью. Трасса поможет очистить улицы города от транзитного транспорта, разгрузит федеральные дороги и КАД.
Губернатор сообщил, что проектирование магистрали завершилось, сейчас ведутся строительные работы с одновременной подготовкой территории. ШМСД является уникальным проектом: она пройдет через плотную городскую застройку, пересечет промышленные районы и Неву. Над рекой будет построен новый разводной мост, который расположится в непосредственной близости от железнодорожного Финляндского моста.
Второй отрезок ШМСД имеет протяженность около двух километров. Его проложат от Витебского проспекта до Софийской улицы. Магистраль будет состоять из шести полос. Она пройдет через железнодорожные пути Витебского направления в районе станции «Воздухоплавательный парк», пересечет Бухарестскую улицу и железнодорожные пути станции Волковская. На путями возведут два безопасных перехода. Всего на протяжении магистрали построят 21 искусственное сооружение и установят более 2500 шумозащитных экранов.
Генеральным подрядчиком строительства второго, третьего и этапа 4.2 Широтной магистрали скоростного движения выступает АО «Бамтоннельстрой-Мост». Александр Беглов напомнил, что проект реализуется в формате государственно-частного партнерства. По словам главы города, такой подход в Петербурге уже показал свою эффективность.