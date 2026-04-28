Колледжи вместо школы — депутат ГД раскрыл риски для российского образования

В России большинство школьников после 9-го класса выбирают колледжи и техникумы вместо продолжения обучения, передает «Лента.ру» со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олега Смолина.
По его словам, в советский период в 10-й класс переходили от 50 до 70 процентов учащихся, тогда как сейчас ситуация изменилась в обратную сторону. Одной из ключевых причин он назвал стремление подростков быстрее выйти на рынок труда и начать зарабатывать, что, как правило, связано с уровнем доходов семьи.
Еще одним фактором депутат считает единый государственный экзамен. По его оценке, подготовка к нему требует значительных затрат, и не все готовы вкладываться в репетиторов. Он отметил, что на 2024 год расходы родителей на такую подготовку достигали порядка 450 млрд рублей.
При этом, как указал парламентарий, в профильном министерстве подобную динамику оценивают положительно. Однако, по его мнению, у происходящего есть серьезные последствия.
В частности, он обратил внимание на снижение уровня общего образования, поскольку в колледжах уделяется меньше времени общеобразовательным дисциплинам. Кроме того, сокращается число абитуриентов, способных поступать в вузы на сложные направления.
Речь идет, прежде всего, о медицинских и инженерных специальностях, где требуется высокий результат ЕГЭ. Выпускникам колледжей, которые решают поступать вне профиля, достичь таких показателей, как правило, затруднительно.
Депутат также отметил, что ранее система технического образования не испытывала нехватки студентов, тогда как сейчас ряд вузов сталкивается с трудностями при наборе на инженерные направления.
В завершение он указал на риск преждевременного выбора профессионального пути. По его оценке, оптимальным было бы соотношение между старшими классами и колледжами на уровне не менее 50 на 50, что позволило бы сохранить возможности для дальнейшего выбора и подготовки квалифицированных специалистов.
