В Хабаровске гостья перевела с карты случайного знакомого 110 тысяч рублей

В Хабаровске полицейские задержали 19-летнюю жительницу Краснофлотского района, подозреваемую в краже 110 тысяч рублей с банковской карты случайного знакомого, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
С заявлением в полицию обратился житель Индустриального района, работающий охранником в частном охранном предприятии. Мужчина рассказал, что после визита новой знакомой с его счета исчезли деньги.
По данным следствия, знакомство произошло на улице. Потерпевший купил алкоголь и пригласил девушку к себе домой. Во время застолья он уснул.
Наутро мужчина обнаружил перевод средств на неизвестные реквизиты.
Полицейские установили, что подозреваемая воспользовалась доступом к телефону спящего хозяина и через мобильный банк перевела деньги на свою карту.
Задержанная пояснила, что потратила средства на погашение долгов, продукты и развлечения. Во время обыска у неё изъяли смартфон, который будет использован в рамках расследования.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по статье — до шести лет лишения свободы. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.