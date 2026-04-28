Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске гостья перевела с карты случайного знакомого 110 тысяч рублей

19-летнюю девушку задержали, деньги она успела потратить на долги и покупки.

В Хабаровске полицейские задержали 19-летнюю жительницу Краснофлотского района, подозреваемую в краже 110 тысяч рублей с банковской карты случайного знакомого, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

С заявлением в полицию обратился житель Индустриального района, работающий охранником в частном охранном предприятии. Мужчина рассказал, что после визита новой знакомой с его счета исчезли деньги.

По данным следствия, знакомство произошло на улице. Потерпевший купил алкоголь и пригласил девушку к себе домой. Во время застолья он уснул.

Наутро мужчина обнаружил перевод средств на неизвестные реквизиты.

Полицейские установили, что подозреваемая воспользовалась доступом к телефону спящего хозяина и через мобильный банк перевела деньги на свою карту.

Задержанная пояснила, что потратила средства на погашение долгов, продукты и развлечения. Во время обыска у неё изъяли смартфон, который будет использован в рамках расследования.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по статье — до шести лет лишения свободы. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.