Муниципальные руководители ЦФО рассказали о своих проблемах и заботах

В действующую программу льготного кредитования проектов по сохранению объектов культурного наследия (оператор — «ДОМ.РФ») могут попасть здания, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Однако в том же Ельце, по словам главы города, есть объекты в неплохой сохранности, приведение в порядок которых мог бы взять на себя бизнес. Но под эти объекты нельзя взять льготный кредит под шесть процентов годовых именно потому, что они сохранились слишком хорошо. В качестве примера Вячеслав Жабин привел ОКН регионального значения Красные казармы, комплекс строений конца ХIХ — начала ХХ века, который «…уже сегодня обладает большим, крупнейшим потенциалом, для того чтобы стать центром притяжения туристов». И попросил расширить действие программы на такие здания.