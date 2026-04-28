Муниципальные руководители ЦФО рассказали о своих проблемах и заботах

Встреча президента РФ с представителями муниципального сообщества состоялась в День местного самоуправления. Ее участники получили возможность рассказать о своих проблемах в прямом диалоге с главой государства. Среди приглашенных были и представители органов местной власти Центральной России. О чем они говорили?
Одним из первых слово получил глава Беловского района Курской области Николай Волобуев. Его муниципалитет находится в приграничье, а сам глава не раз попадал под обстрелы, в прошлом году получил ранения в результате нападения дрона ВСУ и долго восстанавливался. Лечение позади, и на встрече глава говорил не столько о разрушительных последствиях вражеских атак, которые продолжаются и по сей день, сколько о созидательных делах. В частности, о программе комплексного развития территорий.
«Возникает запрос на развитие строительства в рамках программы комплексного развития территорий, — подчеркнул он. — Строительство жилья и инфраструктуры позволит нам, людям, остаться на этой земле, а городам и селам — продолжать жить и развиваться».
Вячеслав Волобуев попросил включить все приграничные субъекты в соответствующий список регионов РФ для получения субсидии из федерального бюджета на строительство этих объектов. Глава государства пообещал вернуться к этому вопросу и обсудить его с правительством России.
Глава Ельца Липецкой области Вячеслав Жабин говорил о реставрации объектов культурного наследия. Проблема актуальна для города, где таковых, по словам мэра, около 350.
Глава Семилук попросил дать возможность сдавать в аренду объекты водоснабжения старше пяти лет.
В действующую программу льготного кредитования проектов по сохранению объектов культурного наследия (оператор — «ДОМ.РФ») могут попасть здания, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Однако в том же Ельце, по словам главы города, есть объекты в неплохой сохранности, приведение в порядок которых мог бы взять на себя бизнес. Но под эти объекты нельзя взять льготный кредит под шесть процентов годовых именно потому, что они сохранились слишком хорошо. В качестве примера Вячеслав Жабин привел ОКН регионального значения Красные казармы, комплекс строений конца ХIХ — начала ХХ века, который «…уже сегодня обладает большим, крупнейшим потенциалом, для того чтобы стать центром притяжения туристов». И попросил расширить действие программы на такие здания.
Также глава Ельца предложил расширить действие упрощенного порядка капитального ремонта многоквартирных домов из числа ОКН на здания, в которых размещаются социальные учреждения и производственные объекты. Благодаря принятым изменениям в ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» в таких жилых домах стало проще менять инженерные системы и проводить локальный текущий ремонт. Еще одно предложение мэра касается передачи полномочий по снятию охранного статуса с утраченных или не имеющих исторической и культурной ценности ОКН на уровень субъектов РФ — при согласовании с Минкультом.
Глава государства назвал эти предложения правильными и обоснованными, но подчеркнул, что вопрос расширения действия упрощенного порядка капремонта потребует дополнительной оценки. В перспективе все они могут быть реализованы.
Мэр города Семилуки Воронежской области Дмитрий Проскуряков затронул проблему заключения концессионных соглашений на объекты водоснабжения старше пяти лет. «Концессионеров не находится, потому что в малочисленных населенных пунктах зачастую есть такие села, где потребителей всего лишь 25 человек, — пояснил он. — Какой концессионер туда зайдет? Естественно, никакой. А правовая база нам не позволяет идти по-другому». Глава попросил доработать нормативы, чтобы такие коммунальные объекты можно было сдавать в аренду. Ранее, по его словам, в регионе сложилась практика обслуживания такой инфраструктуры сельскими потребительскими кооперативами через специально создаваемые для этих целей некоммерческие организации — при поддержке местной власти. Сегодня же закон предусматривает только концессионный механизм.
Это предложение также было принято для дальнейшей проработки.
Председатель ТОС «Лидер» из Тулы Татьяна Авдюшина рассказала собравшимся, как механизм территориального самоуправления позволяет благоустраивать дворы, строить детские площадки и ремонтировать дома на средства грантов и госпрограмм. В этих дворах, по ее словам, и начинается территория семейного счастья.
Главы сверяют часы.
Проблем в муниципалитетах не счесть, но есть и поводы для гордости. Корреспонденты «РГ» спросили руководителей МСУ, какие ключевые задачи им приходится решать и чем они могут похвастаться. На вопросы ответили глава Касимовского округа Рязанской области Иван Бахилов, глава администрации Вязниковского района Владимирской области Игорь Зинин и глава Ростовского округа Ярославской области Андрей Шатский.
Какие местные источники дохода позволяют вам пополнять бюджет, какие отрасли экономики сегодня у вас на ходу?
Иван Бахилов: В структуре доходной части бюджета 76 процентов занимает НДФЛ. Если говорить об отраслях, то это приборостроение, пищевая промышленность, сельское хозяйство и лесопереработка. На территории округа находится известный на всю страну производитель медицинской техники — Елатомский приборный завод. В Касимове три шоколадные фабрики, которые производят порядка пяти тысяч тонн шоколада в месяц. Есть два лесоперерабатывающих предприятия. У нас разновекторная промышленность, что в условиях волатильности рынка помогает держать бюджет без резких падений по доходам. К примеру, в 2024 году возник острый дефицит какао-бобов, и наши шоколадные фабрики слегка просели. Зато другие наши предприятия показали рост, и проблемы кондитеров практически не отразились на муниципальной казне. Сегодня наш пищепром вновь демонстрирует высокие показатели.
Игорь Зинин: Один из основных источников дохода местного бюджета — НДФЛ. Чем больше людей на предприятиях работает, тем больше средств отчисляется в бюджет, при этом размер заработной платы имеет значение. К счастью, в районе ежегодно увеличивается оборот продукции предприятий. Например, в 2025 году он стал в 3,5 раза выше, чем в 2024-м. Даже в ковидные годы отгрузка продукции местных предприятий ежегодно увеличивалась на 20−30 процентов.
Андрей Шатский: Основу экономики у нас составляют промышленность и сельское хозяйство. Среди крупнейших налогоплательщиков — ростовский оптико-механический завод, «Атрус» (продукты питания), производитель бумаги «Сыктывкар Тисью групп», агропредприятие «Красный маяк», а также «ЮМТ Технология», специализирующаяся на производстве пищевой пластиковой упаковки. Совокупные налоговые платежи превышают 20 миллионов рублей в год.
Какие социально-экономические проблемы муниципалитета вы назвали бы главными?
Иван Бахилов: Главная проблема — это, конечно, ЖКХ. Только в Касимове требуют замены порядка 280 километров труб тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Нужны современные очистные. Но реконструкция только одной станции водоочистки обойдется примерно в 2,5 миллиарда рублей.
Игорь Зинин: Основной проблемой района является снабжение населения качественной водой. Город Вязники снабжается водой из открытого источника — реки Клязьмы, которая ежегодно мелеет. Альтернатива — подача воды из скважин, расположенных в 25 километрах от города. Это самое близкое место с достаточным количеством и качеством воды. Ориентировочная стоимость проекта — около 3,5 миллиарда рублей. Он находится на госэкспертизе.
Андрей Шатский: Масштаб износа сетей водоснабжения, канализации и очистных сооружений превышает 60 процентов, а в отдельных населенных пунктах достигает 80 процентов. Идет комплексная работа по постепенному устранению многолетних проблем: прокладываются новые канализационные и водопроводные сети, в первую очередь — в центре Ростова Великого.
Какие последние достижения в вашем муниципальном образовании вы считаете наиболее значимыми?
Иван Бахилов: Лишних денег у нас нет, бюджет сбалансированный — это реально бюджет развития. Он позволил дополнительно к федеральным и региональным деньгам отремонтировать детские сады и школы. Конечно, значимым является благоустройство центра города. Благодаря этому увеличено городское пространство, оно стало комфортным. Была создана «касимовская верста»: на расстоянии чуть больше километра разместились почти 20 государственных и частных музеев плюс кафе и ресторанчики. Все это помимо создания комфортной среды для жителей города работает на привлечение туристов. В прошлом году мы приняли почти 200 тысяч гостей, что в два раза больше, чем годом ранее. А вообще наша цель — увеличить турпоток к 2030 году до миллиона человек.
Игорь Зинин: Любые значимые достижения местного самоуправления возможны только при поддержке региона и федерации. В Вязниках в 2025 году были запущены в эксплуатацию пока еще единственный в области Центр культурного развития (сейчас проводится дооснащение оборудованием) и новый корпус школы на 500 мест. Активно реализуются и программы благоустройства.
Андрей Шатский: В поселке Семибратово после капитального ремонта открылось структурное подразделение школы искусств имени Веры Городовской (ремонт проведен в рамках нацпроекта «Семья»). В том же поселке на улице Ленинской в прошлом году завершилось строительство трехэтажного дома площадью около 956 квадратных метров по программе переселения граждан из аварийного жилья. Благодаря региональной адресной программе более 20 семей получили новые квартиры.