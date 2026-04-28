Первый за два месяца рейс из Ирана вылетел в Москву

Рейс авиаперевозчика вылетел из Тегерана в Москву впервые с 26 февраля. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в пресс-службе аэропорта Шереметьево.
— Рейс ожидается в 9:18 мск, терминал С. Он вылетел, — заявили работники авиагавани в беседе с РИА Новости.
Авиационные власти Ирана 18 апреля частично открыли воздушное пространство для гражданской авиации и разрешили полеты в восточной части страны.
С 28 февраля по 2 марта из Ирана через границу с Азербайджаном эвакуированы 114 граждан России. Всего за этот период выехали 152 гражданина Азербайджана. Также были эвакуированы 127 граждан Китая, 114 человек из России, 65 граждан Пакистана и 42 человека из Таджикистана.
Тогда Министерство иностранных дел РФ порекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Иран и Израиль. Граждан, которые уже находились в этих странах, ведомство призвало выехать в более безопасные районы или страны.