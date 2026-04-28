Первый за два месяца рейс из Ирана вылетел в Москву

С 28 февраля по 2 марта из Ирана через границу с Азербайджаном эвакуированы 114 граждан России. Всего за этот период выехали 152 гражданина Азербайджана. Также были эвакуированы 127 граждан Китая, 114 человек из России, 65 граждан Пакистана и 42 человека из Таджикистана.