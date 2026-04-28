1 мая пермская телебашня включит праздничную подсветку

Пермская телебашня включит праздничную подсветку в честь Праздника Весны и Труда, сообщили в филиале РТРС «Пермский КРТПЦ».
С 21:00 до полуночи башня окрасится в цвета российского триколора, а также дополнится зелёными оттенками и световыми эффектами.
Российская телевизионная и радиовещательная сеть, отмечающая в этом году 25-летие, запустит световые шоу на телебашнях по всей стране. На медиафасадах появятся флаги России и регионов, весенние пейзажи, воздушные шары, белые голуби, яркие узоры и салюты.
Напомним, в Праздник Весны и Труда в краевой столице, как и во всём регионе, вновь введут запрет на реализацию алкоголя. Исключением станет продажа продукции в местах общественного питания.