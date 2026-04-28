Как составить завещание, чтобы избежать скандалов у наследников?

— Споры между наследниками могут возникнуть в любом случае, но если вы хотите свести такой вариант к минимуму, то лучше составить завещание у нотариуса, — советует адвокат Виктория Данильченко. — Бывают ситуации, когда человек тяжело болен или находится в беспомощном состоянии и не может прийти к нотариусу — тогда его волю может удостоверить главный врач медучреждения. При этом учтите, что завещание можно изменить в любой момент, даже через несколько дней. Действительным будет последний оформленный документ.