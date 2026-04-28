Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как составить завещание, чтобы избежать скандалов у наследников?

Видеофиксация у нотариуса бесплатна и поможет подтвердить подлинность воли.

— Споры между наследниками могут возникнуть в любом случае, но если вы хотите свести такой вариант к минимуму, то лучше составить завещание у нотариуса, — советует адвокат Виктория Данильченко. — Бывают ситуации, когда человек тяжело болен или находится в беспомощном состоянии и не может прийти к нотариусу — тогда его волю может удостоверить главный врач медучреждения. При этом учтите, что завещание можно изменить в любой момент, даже через несколько дней. Действительным будет последний оформленный документ.

Свести споры наследников к минимуму поможет и видео­фиксация. Вы можете попросить нотариуса или главного врача о такой услуге. Главное, чтобы на видео были хорошо видны лица всех участников акта подписания завещания и чётко слышна речь. Такая услуга дополнительно не оплачивается.