Мошенники в Красноярском крае стали чаще использовать сложные сценарии обмана

Компания МТС проанализировала мошеннические звонки абонентами из Красноярского края с начала 2026 года.
Общее количество таких вызовов снизилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако преступники все чаще используют персонализированные сценарии с усиленным психологическим давлением. Аферисты нередко выстраивают целую цепочку звонков, чтобы войти в доверие.
«Мошенники с каждым годом используют все более изощренные схемы обмана, но и средства защиты от злоумышленников становятся все более высокотехнологичными. Так, наш продукт “Защитник” в этом году выявил и заблокировал 523 миллионов нежелательных вызовов по всей стране», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
Главная цель — люди старше 55 лет. На них приходится более 80% всех многоэтапных атак. Мошеннические вызовы поступают преимущественно с понедельника по среду. Пик активности приходится на 10:00 и на период с 14:00 до 17:00. В эти часы дети и молодежь на учебе, взрослые на работе, а пенсионеры чаще остаются дома одни. Злоумышленники пользуются загруженностью или изолированностью человека, чтобы застать его врасплох.
Часто аферисты начинают схемы с предложениями дополнительного заработка и выгодных инвестиций — на такие вызовы приходится более половины всех мошеннических атак. Также сохраняется тенденция звонков от имени государственных органов, коммунальных служб, почты и пенсионного фонда.
