Мошенники в Красноярском крае стали чаще использовать сложные сценарии обмана

Главная цель — люди старше 55 лет. На них приходится более 80% всех многоэтапных атак. Мошеннические вызовы поступают преимущественно с понедельника по среду. Пик активности приходится на 10:00 и на период с 14:00 до 17:00. В эти часы дети и молодежь на учебе, взрослые на работе, а пенсионеры чаще остаются дома одни. Злоумышленники пользуются загруженностью или изолированностью человека, чтобы застать его врасплох.