CNN: Аэротакси впервые совершили рейсы с Манхэттена в аэропорт Нью-Йорка

В Нью-Йорке впервые прошли демонстрационные полеты электрического аэротакси, которое доставило людей из центра Манхэттена в международный аэропорт имени Кеннеди. Испытания проводит компания Joby Aviation, и, если все пойдет по плану, такие рейсы могут стать обычным делом по всему миру, сообщает CNN.
Аэротакси напоминает огромный дрон на аккумуляторах и вмещает пять человек, включая пилота. Он взлетает вертикально, как вертолет, а потом разворачивает пропеллеры для горизонтального полета. По словам разработчиков, такая машина намного тише вертолета и не дает вредных выбросов.
Электрическое такси долетело из Манхэттена до аэропорта Нью-Йорка в 12 раз быстрее машины. Сейчас компания-разработчик находится в финальной стадии получения сертификата от Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Подобные тесты проходят еще в Техасе, Юте и Флориде.
Между тем в России о тестировании беспилотного аэротакси сообщили еще осенью 2025 года. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев лично опробовал новую машину на небольшом полигоне. В планах — запустить рейсы между Самарой и Тольятти, что сократит дорогу до 20 минут.