Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лето в Красноярске: открыт набор в бесплатный подростковый лагерь

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовал набор участников в досуговый лагерь «Лето в Красноярске».

Источник: НИА Красноярск

ЛВК — это летний бесплатный проект, в рамках которого состоятся 13 коротких смен по 5 дней. Программа рассчитана на подростков от 14 до 17 лет и будет работать с 1 июня по 28 августа. Для участников лагеря пройдут экскурсии по городу, походы, мастер-классы, квесты и встречи с интересными людьми.

Проект разделен на три направления по интересам:

«ТВОРЕЦ» — развитие креативности, творческие практики и встречи с представителями культурной сферы города;

«ПРОФИ» — знакомство с разными профессиями и профориентационные занятия;

«ТУРИСТ» — походы, путешествия и активный отдых в формате городских маршрутов.

Организаторы отмечают, что программа помогает подросткам попробовать себя в разных сферах, найти новые увлечения и провести лето активно и с пользой.

Регистрация открыта онлайн по ссылке.

14+