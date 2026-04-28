Лето в Красноярске: открыт набор в бесплатный подростковый лагерь

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовал набор участников в досуговый лагерь «Лето в Красноярске».
ЛВК — это летний бесплатный проект, в рамках которого состоятся 13 коротких смен по 5 дней. Программа рассчитана на подростков от 14 до 17 лет и будет работать с 1 июня по 28 августа. Для участников лагеря пройдут экскурсии по городу, походы, мастер-классы, квесты и встречи с интересными людьми.
Проект разделен на три направления по интересам:
«ТВОРЕЦ» — развитие креативности, творческие практики и встречи с представителями культурной сферы города;
«ПРОФИ» — знакомство с разными профессиями и профориентационные занятия;
«ТУРИСТ» — походы, путешествия и активный отдых в формате городских маршрутов.
Организаторы отмечают, что программа помогает подросткам попробовать себя в разных сферах, найти новые увлечения и провести лето активно и с пользой.
