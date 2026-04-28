В Хабаровске водителя осудили на 8 лет за гибель 10-летнего мальчика

Пьяный водитель сбил ребёнка на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

В Хабаровске вынесен приговор 39-летнему мужчине, по вине которого погиб 10-летний мальчик, — сообщает прокуратура Хабаровского края.

Кировский районный суд признал водителя виновным по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

Как установил суд, 20 декабря 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Toyota Prius» и двигался по улице Тихоокеанской в Хабаровске. Он превысил скорость, отвлёкся на телефон и потерял контроль над машиной.

На нерегулируемом пешеходном переходе водитель сбил 10-летнего мальчика, который переходил дорогу. После наезда он скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.

Ребёнок был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, где позже скончался от полученных травм.

Суд назначил виновному 8 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также лишил его права управления транспортными средствами на 3 года. Кроме того, удовлетворён гражданский иск потерпевшей стороны на сумму 5 млн рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.