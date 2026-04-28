Общественная палата Нижнего Новгорода сможет предлагать глав МСУ

Представители профильного комитета Законодательного собрания Нижегородской области по вопросам госвласти провели заседание 27 апреля, в ходе которого был изучен предложенный проект изменений в законодательство, касающееся деятельности Общественной палаты региона.
Основная суть инициативы заключается в добавлении положения, предоставляющего Общественной палате право выдвигать кандидатуры на руководящие посты в муниципалитетах для последующего утверждения губернатором.
Следует отметить, что полномочия по представлению кандидатов на муниципальные должности были предоставлены палате ранее, в 2025 году, в соответствии с законом, регулирующим основы местного самоуправления. Как пояснил Константин Каргин, представитель Общественной палаты, уже было направлено 13 рекомендаций по кандидатам, однако данный аспект еще не был регламентирован непосредственно в законе об Общественной палате.
По итогам обсуждения, члены комитета вынесли рекомендацию Законодательному собранию принять предложенные поправки в действующий закон, что позволит официально закрепить соответствующие полномочия Общественной палаты.
