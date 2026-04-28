Минпросвещения установило даты летних каникул для школьников в 2026 году

В апреле министерство не поддержало инициативу об увеличении учебного года, отметив, что система детского отдыха уже включает традиционные лагеря, а также пришкольные форматы с дневным пребыванием. По данным ведомства, в 2025 году летней оздоровительной кампанией было охвачено более 6 млн детей. По всей стране действовали свыше 40 тыс. лагерей, из них около 32,2 тыс. — с дневным пребыванием.