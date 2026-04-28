Юрист сказал, есть ли у работника право на другие перерывы помимо обеденного

Юрист рассказал, есть ли у белорусов на работе право на перерывы, кроме обеденного, пишет «Мiнская праўда».
По словам адвоката Артема Саевича, в Трудовом кодексе для каждого работника определен перерыв для питания и отдыха длиной от 20 минут до двух часов. А вот конкретно время и длительность перерыва определяют правила внутреннего трудового распорядка, график работы с учетом сменности. Возможно дополнительно согласовать перерывы между работником и нанимателем.
Также отдельно некоторым категориям работников предусматриваются дополнительные перерывы. Например, это могут быть перерывы для кормления ребенка либо другие перерывы при выполнении определенных видов работ.
Если человек работает на вредном или опасном производстве, то в отдельных случаях по согласованию с нанимателем возможны короткие перерывы. Например, если работнику нужно время для обогрева при работе на открытом воздухе или отдыха, если речь идет о погрузочно разгрузочных работах, а также перерывы при работе с компьютерами и иные ситуации.
— Когда периодичность и продолжительность таких пауз на отдых закреплены локальными актами организации и согласованы с нанимателем, то их обязаны предоставлять, — подчеркнул адвокат.
