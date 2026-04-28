Жителей Красноярского края предупредили о риске подтоплений домов и огородов

В МЧС по региону предупреждают жителей центральных и южных муниципальных округов о возможном ухудшении гидрологической обстановки. Волна весеннего половодья формируется на реках Туба, Кача, Кан, Оя, Чулым, Большой Кемчуг, Сыда. Так, на реке Большой Кемчуг возле села Большой Кемчуг уровень воды составляет 462 см, ожидается достижение опасной отметки в 470 см. По данным ведомства, наблюдается затопление приусадебных участков и огородов, выход воды на дорогу в низинах. На реке Кебеж вблизи села Григорьевка продолжится рост уровня воды, что может привести к затоплению огородов. Также на реке Кебеж в районе села Григорьевка, на реке Чулым в районе села Красный Завод и на реке Сыда в районе села Отрок наблюдается выход воды на пойму. На реке Кача на участке поселок Емельяново — Красноярск сохранится рост уровня воды, что, возможно, приведет к затоплению приусадебных участков и огородов на берегах.