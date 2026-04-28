Минздрав РТ: звонки в скорую помощь теперь принимаются в едином контакт-центре

Внедрение единой службы вызовов скорой в Татарстане началось в 2019 году. С марта прошлого года новая платформа начала принимать все звонки из Казани. Спустя год она охватывает всю республику и принимает до 300 вызовов в час. В Минздраве отмечают, что на случай сбоев службу разделили на два центра — в Казани и Челнах. Все операторы работают по единым стандартам, а специальное программное обеспечение автоматически считывает эффективность взаимодействия с пациентами.
Поменялась и работа бригады медиков — теперь она направляется на ближайший вызов, а после госпитализации пациента может быть перенаправлена на новый звонок без возврата на подстанцию. Это позволяет в минимально возможные сроки направлять бригаду для помощи.
При звонке на 103 важно сообщить: повод к вызову, ФИО и адрес вызова Если ФИО больного или пострадавшего неизвестны — необходимо сообщить пол и примерный возраст. Вызов считается принятым, если фельдшер отвечает «Ваш вызов принят», называет время приема вызова и повторяет адрес.
Когда нужно вызывать скорую помощь?
Во всех случаях острых заболеваний, возникших дома, на улице, в общественных местах. При массовых катастрофах и стихийных бедствиях. При несчастных случаях, травмах, ранениях, ожогах, поражениях электрическим током, утоплениях, обморожениях, отравлениях. При внезапных заболеваниях, угрожающих жизни больного: остро развившиеся нарушения деятельности сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, органов дыхания, брюшной полости, судорогах, кровотечениях всех видов. При родах и нарушениях нормального течения любого срока беременности. К детям до 1 года по любому поводу. К психоневрологическим больным при острых психических расстройствах, опасным для жизни и здоровья окружающих и больного.
Когда нужно обращаться к другим медицинским специалистам?
В случае ухудшения здоровья больного, наблюдавшегося участковым врачом (повышение температуры, головная боль, повышение артериального давления, обострение хронических заболеваний