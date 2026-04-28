Минздрав РТ: звонки в скорую помощь теперь принимаются в едином контакт-центре

Внедрение единой службы вызовов скорой в Татарстане началось в 2019 году. С марта прошлого года новая платформа начала принимать все звонки из Казани. Спустя год она охватывает всю республику и принимает до 300 вызовов в час. В Минздраве отмечают, что на случай сбоев службу разделили на два центра — в Казани и Челнах. Все операторы работают по единым стандартам, а специальное программное обеспечение автоматически считывает эффективность взаимодействия с пациентами.