С 1 мая 2026 года возобновится пригородный маршрут Сызрань — Жигулевское Море

Стоимость билета на электричку Сызрань — Жигулевское Море составит 216 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Появилось расписание пригородной электрички Сызрань — Жигулевское Море. Она начнет ездить с 1 мая 2026 года. Много лет назад такой маршрут уже ездил в Самарской области. С 2009 года его отменили, а спустя 17 лет решили возобновить.

«В первый рейс электропоезд стартует 1 мая со станции Сызрань-1 в 09.10 и прибудет на станцию Жигулевское Море в 11.07». — анонсировала пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Электрички между Сызранью и Жигулевским Морем будут ездить дважды в сутки в обе стороны. Время в пути составит чуть меньше двух часов. Из Сызрани состав будет отправляться в 09.10 и 15.17, а со станции Жигулевское Море — в 09.51 и 16.24. На маршруте появятся новые остановки — Могутовая, Жигулевск, Пионерская, Мичуринская, Отвага, 52 километр (поселок Междуреченск). Всего же электричка будет делать девять остановок, включая начальную и конечную.

Билеты на новую электричку уже можно купить в кассах, терминалах и в приложении РЖД для пассажиров. Судя по информации из приложения. билет в одну сторону по полному тарифу стоит 216 рублей. Отдельно можно оплатить багаж сверх нормы, перевозку велосипеда или домашнего животного. Билеты продают без выбора места.