С 1 мая 2026 года возобновится пригородный маршрут Сызрань — Жигулевское Море

Электрички между Сызранью и Жигулевским Морем будут ездить дважды в сутки в обе стороны. Время в пути составит чуть меньше двух часов. Из Сызрани состав будет отправляться в 09.10 и 15.17, а со станции Жигулевское Море — в 09.51 и 16.24. На маршруте появятся новые остановки — Могутовая, Жигулевск, Пионерская, Мичуринская, Отвага, 52 километр (поселок Междуреченск). Всего же электричка будет делать девять остановок, включая начальную и конечную.