В Хабаровске расскажут правду о дальневосточных шаманах

В музее «Мир говорящих машин» в Хабаровске пройдет лекция этножурналиста Анастасии Магнус. Встреча «Сибирский и приамурский шаманизм» поможет разобраться, что из популярных суждений о проводниках в мир духов — современная додумка, а что — реальные элементы культуры коренных народов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На мероприятии расскажут, откуда пошло само слово «шаман», какие обязательства накладывал этот статус и кто мог получить право стать проводником в мир духов. Посетители лекции получат ответ на вопрос: «Все ли народы считали таких людей всезнающими?».
— Вместе мы заглянем в глубину сибирского и приамурского шаманизма — не по книгам, а через уникальное наследие народов, которые живут рядом с нами, — анонсировали событие организаторы.
Дополнят историю редкие архивные фотографии настоящих обрядов и ритуалов коренных народов Приамурья и рассказ о том, как в хабаровском музее появился единственный комплекс удэгейского шамана.
Соберут и свидетельства о быте тех, кто взаимодействовал с шаманами регулярно: народы Амура попали в дальневосточную кинохронику 30-х. Оцифровку пленок также продемонстрируют посетителям лекции, которая начнется завтра в 19:00.