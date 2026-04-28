Красноярский «Красгорпарк» будет торговать напитками на городских набережных

«Красгорпарк» закупит прохладительные напитки для торговли в общественных пространствах Красноярска.
Начальная цена договора составляет 2 млн рублей. Заявки принимали до 27 апреля, а рассмотрение и подведение итогов запланированы на 28 апреля. По данным ЕИС Закупки, поставщика ищут среди малого и среднего предпринимательства.
По условиям договора, поставщик должен будет привозить напитки партиями по заявкам заказчика. В список вошли вода, газированные напитки, лимонады, мохито и холодный чай. Напитки будут продавать через шесть точек «Красгорпарка»: на площади Мира, Ярыгинской и Центральной набережной, парке 400-летия Красноярска, сквере Кировский и в парке «Сибсталь».
Кроме самих напитков, поставщик должен предоставить уличные холодильники с антивандальной защитой. Также он будет отвечать за доставку, выкладку товара, обслуживание оборудования и маркировку напитков в системе «Честный знак». Поставки рассчитаны на сезонную работу и должны идти до 30 сентября 2026 года.