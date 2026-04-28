Мощная магнитная буря снова накроет Нижний Новгород

Жителей Нижнего Новгорода ожидает мощная геомагнитная активность в последние дни апреля, которая продлится несколько суток. Информация об этом размещена на сайте my-calend.ru.
Период повышенной солнечной активности стартует вечером 28 апреля, достигнув интенсивности в пять баллов. Ожидается, что в таком режиме ситуация сохранится 29 и 30 апреля. К вечеру четверга сила магнитной бури ослабнет до четырех баллов. Схожая геомагнитная обстановка прогнозируется на 1 и 2 мая. Лишь с 3 мая ожидается постепенное ослабление данного явления.
В этот период жители города могут столкнуться с такими симптомами, как сонливость, мигрени, повышенная раздражительность и ощущение разбитости. Для людей с хроническими недугами возможны обострения существующих заболеваний. Также могут наблюдаться нарушения сна и общее ухудшение самочувствия.
Врачи советуют в эти дни минимизировать стресс, увеличить время пребывания на свежем воздухе, правильно питаться, воздержаться от употребления табачных изделий и спиртного, а также заблаговременно позаботиться о наличии нужных лекарств, чтобы избавиться от симптомов.
