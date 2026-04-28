Мощная магнитная буря снова накроет Нижний Новгород

Период повышенной солнечной активности стартует вечером 28 апреля, достигнув интенсивности в пять баллов. Ожидается, что в таком режиме ситуация сохранится 29 и 30 апреля. К вечеру четверга сила магнитной бури ослабнет до четырех баллов. Схожая геомагнитная обстановка прогнозируется на 1 и 2 мая. Лишь с 3 мая ожидается постепенное ослабление данного явления.