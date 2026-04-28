В Омской области 23% призывников освобождены от службы из-за болезней

В Омской области подвели итоги медицинского осмотра призывников за 2025 год. Обследование прошли более 21 тысячи человек.
Как говорится в отчёте регионального Минздрава, всего осмотрены 21 767 граждан призывного возраста — это примерно на тысячу больше, чем годом ранее. В медкомиссиях участвовали 312 врачей-специалистов и 296 медицинских сестёр.
Годными к военной службе, в том числе с незначительными ограничениями, признаны 16 511 человек — это 75,9% от общего числа. В 2024 году этот показатель составлял 75,1%.
Освобождение от службы по различным причинам получили 4 571 человек, или 21% от числа осмотренных. Годом ранее этот показатель был немного выше — 21,4%.
В структуре заболеваний, выявленных у призывников, на первом месте остаются психические расстройства — 23,1%. Далее идут болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (14,7%), а также заболевания системы кровообращения (10,4%).