«Битва городов» по дзюдо проходит в Хабаровске

Первый отборочный этап второго сезона командного турнира для юношей до 18 лет «Битва городов» (6+) по дзюдо стартовал в Хабаровске. В основе «Битвы городов» лежит бескомпромиссный формат «стенка на стенку». 16 команд сражаются до 13 побед, но победитель может определиться и раньше — для этого достаточно набрать 8 очков, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Ключевой особенностью “Битвы городов” является уникальный формат соревнований — “стенка на стенку”: противостояния продолжаются до 13 побед в личных встречах, но будут досрочно завершены при наборе 8 очков одним из коллективов. Кроме того, организаторы отказались от “голден скор”: в случае равенства оценок объявляется ничья, и каждая команда получает по одному баллу», — говорится в сообщении.
Как отметил наставник сборной России Григорий Сулемин, формат очень интересный. Спортсмены очень долго борются друг с другом. Это позволяет спортсменам «набороться»: то есть провести большое количество схваток. А это самый важный опыт для дзюдоиста. Один спортсмен за два дня может провести до 12 схваток. Ни на одном другом турнире спортсмены не получают столько практики. Также это развивает выносливость, умение терпеть и преодолевать себя.
В течение четырех дней за выход в следующую стадию будут бороться 16 команд, разделенных на 4 подгруппы, а путь к титулу продолжат по два лучших коллектива из каждого квартета.
Схватки проходят на татами Универсального краевого спортивного комплекса. Вход для зрителей свободный. Кроме того, за ходом турнира можно следить онлайн.
«Хабаровский край представляют сразу три коллектива. Спортсмены подготовлены, настроены и хотят пройти в следующий этап отбора, который пройдет снова в Хабаровске в сентябре. Нам приятно, что нам доверяют и второй год подряд краевая столица принимает этапы этого турнира», — сказала вице-президент Федерации дзюдо Хабаровского края Ирина Родина.
Суперфинал второго сезона «Битвы городов» пройдет в декабре в Москве. 32 команды — 16 российских и 16 зарубежных, будут бороться за части солидного призового фонда.
Добавим, что главная цель турнира — не только выявление сильнейших команд, но и создание мощного импульса для развития юношеского спорта, укрепление международных дружеских связей и формирование нового поколения чемпионов, сильных как на татами, так и в жизни.