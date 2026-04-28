МИД Киргизии: санкции ЕС подрывают атмосферу доверия

В Бишкеке выразили недоумение, что их позицию игнорируют в Евросоюзе, несмотря на постоянный диалог.

Источник: Комсомольская правда

Власти Киргизии раскритиковали 20-й пакет санкций Европейского союза, который затронул республику. В МИД страны заявили, что ограничения подрывают атмосферу доверия и противоречат заявлениям Евросоюза о развитии всестороннего сотрудничества с Киргизией и странами Центральной Азии.

Поводом для недовольства стали введенный ЕС запрет на ввоз в республику станков с числовым программным управлением — Брюссель опасается, что они якобы могут быть перенаправлены в третьи страны. Также под ограничения попали операции с четырьмя банками из Киргизии, Лаоса и Азербайджана, которых в Евросоюзе заподозрили в якобы содействии России.

В Бишкеке подчеркнули, что выступают за открытый и конструктивный диалог, предоставляют всю запрашиваемую информацию, но их позицию по-прежнему не принимают во внимание. Киргизская сторона призвала Европейский союз к последовательному, взвешенному подходу и переходу к практической реализации уже достигнутых договоренностей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал санкции Евросоюза против Киргизии наказанием за верность своим национальным интересам. По его словам, республика попала под ограничения не из-за поддержки России, а потому что отстаивает собственную экономическую выгоду. Песков подчеркнул, что российско-киргизское сотрудничество приносит обеим странам взаимную пользу, включая совместные инвестиционные проекты.

