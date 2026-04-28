МИД Киргизии: санкции ЕС подрывают атмосферу доверия

Поводом для недовольства стали введенный ЕС запрет на ввоз в республику станков с числовым программным управлением — Брюссель опасается, что они якобы могут быть перенаправлены в третьи страны. Также под ограничения попали операции с четырьмя банками из Киргизии, Лаоса и Азербайджана, которых в Евросоюзе заподозрили в якобы содействии России.