Поводом для недовольства стали введенный ЕС запрет на ввоз в республику станков с числовым программным управлением — Брюссель опасается, что они якобы могут быть перенаправлены в третьи страны. Также под ограничения попали операции с четырьмя банками из Киргизии, Лаоса и Азербайджана, которых в Евросоюзе заподозрили в якобы содействии России.
В Бишкеке подчеркнули, что выступают за открытый и конструктивный диалог, предоставляют всю запрашиваемую информацию, но их позицию по-прежнему не принимают во внимание. Киргизская сторона призвала Европейский союз к последовательному, взвешенному подходу и переходу к практической реализации уже достигнутых договоренностей.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал санкции Евросоюза против Киргизии наказанием за верность своим национальным интересам. По его словам, республика попала под ограничения не из-за поддержки России, а потому что отстаивает собственную экономическую выгоду. Песков подчеркнул, что российско-киргизское сотрудничество приносит обеим странам взаимную пользу, включая совместные инвестиционные проекты.