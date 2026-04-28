Врач Мацола назвал главные опасности поедания шашлыка

Мацола в беседе с РИАМО отметил, что жирное мясо, такое как свинина и баранина, тяжело переваривается и требует от 8 до 12 часов на обработку в желудке. Это может вызвать тяжесть, образование густой желчи и её застой, а в долгосрочной перспективе — привести к образованию камней в желчном пузыре и полипов. Длительный застой желчи (холестаз) может вызвать кожные заболевания, угнетение нервной системы и слабость.