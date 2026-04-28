Врач Мацола назвал главные опасности поедания шашлыка

Врач-терапевт и гастроэнтеролог Артём Мацола из сетей клиник «Персона» и «Прозрение» предупредил о вреде частого употребления жирного мяса. По его словам, это может привести к различным проблемам со здоровьем, включая онкологические заболевания и болезни сердца.
Мацола в беседе с РИАМО отметил, что жирное мясо, такое как свинина и баранина, тяжело переваривается и требует от 8 до 12 часов на обработку в желудке. Это может вызвать тяжесть, образование густой желчи и её застой, а в долгосрочной перспективе — привести к образованию камней в желчном пузыре и полипов. Длительный застой желчи (холестаз) может вызвать кожные заболевания, угнетение нервной системы и слабость.
Ещё одна опасность, связанная с употреблением шашлыка, — это канцерогены, образующиеся при сгорании жира на углях. При систематическом злоупотреблении шашлыком они могут повысить риск онкологии.
Употребление большого количества красного мяса повышает риск развития рака кишечника, а также рака желудка. Жирное мясо также увеличивает уровень холестерина, что способствует развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.
Людям с подагрой следует ограничить употребление мяса из-за риска повышения уровня мочевой кислоты. Проблемы с почками могут усугубиться, если продукты распада белка, такие как креатинин и мочевина, не выводятся из организма.
Кроме того, недостаточно прожаренное или некачественное мясо может вызвать кишечные инфекции или отравление.
Специалист рекомендует соблюдать умеренность и отдавать и предпочтение менее жирным видам мяса.