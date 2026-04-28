Охрана труда онлайн: 94% предприятий Красноярья перешли на цифру

Ко Дню охраны труда отделении СФР по Красноярскому напомнили работодателям о возможности компенсировать расходы на профилактику травматизма и профзаболеваний за счёт средств обязательного соцстрахования.
С мая прошлого года заявки на финансирование предупредительных мер принимаются в онлайн-формате. В этом году 94% организаций края воспользовались этим способом, оценив его удобство: теперь не нужно лично посещать клиентские службы.
Процесс полностью цифровизирован. До 1 августа 2026 года работодатели могут подать заявление и документы через портал госуслуг. Решение принимается за 15 рабочих дней, после чего средства перечисляются на счёт. До 15 ноября нужно отчитаться о потраченных суммах онлайн с помощью усиленной электронной подписи.
Компании могут направить на профилактику до 20% от начисленных за предыдущий год страховых взносов. Если средства идут на санаторно-курортное лечение сотрудников предпенсионного возраста, лимит повышается до 30%.
Поддержка доступна всем организациям независимо от формы собственности. Главное условие — своевременная уплата взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний. Схема простая: работодатели сами проводят профилактические мероприятия, а затем получают компенсацию части затрат.
В прошлом году Отделение СФР по Красноярскому краю возместило расходы более чем тысяче организаций. Средства в основном ушли на средства индивидуальной защиты, медосмотры и санаторно-курортное лечение. С начала 2026 года за поддержкой обратились уже 970 предприятий, большинство — онлайн.
Перечень компенсируемых расходов расширен: теперь включены обучение новых категорий работников, тренажёры-манекены для отработки первой помощи, вендинговое оборудование для выдачи СИЗ, приборы для медпунктов и блоки тахографов.
Отделение СФР рекомендует организациям направлять заявки и планы на текущий год в ближайшее время, но не позднее 31 июля.
Ранее мы сообщали, что детские пособия в Красноярском крае перечислят досрочно из-за праздников.