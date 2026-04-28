В Новосибирске изменят схемы трамвайных маршрутов на левом берегу

Корректировки проведут после теста новой эстакады.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске планируют скорректировать схемы движения трамваев на левобережье. Изменения внесут после завершения тестового периода эксплуатации новой трамвайной эстакады в створе улицы Широкой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Испытания продлятся от одного до двух месяцев. В это время специалисты устранят возможные недочеты и отладят технические процессы. На период тестирования скорость трамваев ограничена до 20 км/ч.

После завершения испытаний предполагается изменить маршруты № 2 и № 8 — их переведут на кольцевые схемы движения. Кроме того, на маршрутах, проходящих по эстакаде — № 2, 8, 15 и 18 — планируют сократить интервалы движения, чтобы повысить пропускную способность и сократить время ожидания для пассажиров.