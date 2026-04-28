Госдума обсудит снижение бюрократической нагрузки на врачей и учителей

В Госдуме намерены подготовить законодательные инициативы по снижению бюрократической нагрузки на врачей и учителей. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

В Госдуме намерены подготовить законодательные инициативы по снижению бюрократической нагрузки на врачей и учителей. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

— Со своей стороны проработаем предложения по законодательному решению обозначенного вопроса. Соответствующая задача поставлена перед профильными комитетами Государственной Думы. В ближайшее время проинформируем вас о подготовленных законодательных нормах в этой сфере, — сказал Володин.

Он также отметил, что, согласно опросу, большинство учителей не заметили снижения нагрузки, а почти треть заявила о ее росте. Кроме того, в парламент поступают обращения от медицинского сообщества с аналогичными жалобами.

Володин подчеркнул в МАКС, что ситуация требует решений, и напомнил, что поручение по снижению бумажной нагрузки ранее дал президент.

Ранее председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что феномен «родителя-адвоката» и «учителя-обслуги» подрывает систему российского школьного образования: для повышения статуса педагога необходимо вводить штрафы для родителей, чьи дети допускают нецензурную лексику или агрессивное поведение по отношению к педагогу.

