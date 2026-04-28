Россиянам напомнили о новом сроке оплаты ЖКУ: когда платить за коммуналку

С 1 марта вступил в силу закон, сдвигающий предельный срок оплаты коммунальных услуг на пять дней вперед — до 15-го числа каждого месяца. Таким образом, квитанции за апрель можно оплатить до 15 мая включительно. Парламентарий уточнил, что эта дата приходится на полноценный рабочий день, поэтому никаких сбоев в работе ресурсоснабжающих и управляющих организаций не ожидается.