Россиянам напомнили о новом сроке оплаты ЖКУ: когда платить за коммуналку

Россияне могут не торопиться с оплатой жилищно-коммунальных услуг за апрель. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в разговоре с РИА Новости напомнил, что крайний срок перенесен на 15 мая.
С 1 марта вступил в силу закон, сдвигающий предельный срок оплаты коммунальных услуг на пять дней вперед — до 15-го числа каждого месяца. Таким образом, квитанции за апрель можно оплатить до 15 мая включительно. Парламентарий уточнил, что эта дата приходится на полноценный рабочий день, поэтому никаких сбоев в работе ресурсоснабжающих и управляющих организаций не ожидается.
Как писал KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил о недопустимости необоснованного роста тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и призвал не «задирать» их. Глава государства подчеркнул, что ситуация с ценами на коммунальные услуги требует особого контроля.