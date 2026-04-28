Новые тренажёры установят в парке «Северный» в Хабаровске

Мэр Хабаровска пообещал развивать парк «Северный».

Мэр города Сергей Кравчук ответил на вопросы депутатов Хабаровской гордумы в ходе своего отчёта, сообщает hab.aif.ru.

С вопросом о перспективах развития парка «Северный» к градоначальнику обратилась депутат от избирательного округа № 27 Кристина Бакалэ.

Как отметил мэр, парк «Северный» — любимое место отдыха хабаровчан. Расположена зона отдыха в Краснофлотском районе города и год от года насыщается новыми интересными объектами и локациями.

«В 2025 году мы увеличили протяжённость лыжни в парке до 2 км. В этом году собираемся совместно с инвестором и при поддержке губернатора Дмитрия Демешина установить в парке 10 новых многофункциональных спортивных тренажёров. Парк “Северный” — прекрасное место и здесь и дальше будут появляться новые тематические зоны и культурные локации», — заверил Сергей Кравчук.

Председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов отметил, что на спортивные объекты очень богат Индустриальный район краевой столицы.

«Нужно обратить внимание и на северную часть города», — сказал он.

Напомним, мэр города выступил с традиционным отчётом перед депутатами Хабаровской городской думы. Сергей Кравчук рассказал об итогах года и обозначил перспективы развития краевой столицы.