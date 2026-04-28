В хабаровском Росреестре собрали сведения о зонах подтопления земельных участков

В Хабаровском крае полностью завершена работа по внесению сведений о зонах затопления и подтопления. В реестр недвижимости внесены сведения о 973-х зонах, которые находятся на территории нашего края. Для них устанавливается особый режим использования территории, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Внесение в ЕГРН такой информации необходимо, поскольку помогает спрогнозировать паводки, избежать потерь имущества и человеческих жертв.
Расположение жилого или садового дома в опасной зоне не является препятствием для оформления права собственности на такой объект недвижимости. Однако собственник земельного участка, который, к примеру, намерен построить дом, должен предвидеть риски.
В границах таких зон запрещается строительство объектов капитального строительства, если они не обеспечены защитой. На таких землях нельзя использовать сточные воды для регулирования плодородия почв.
На них запрещается размещать кладбища, скотомогильники, свалки различных видов отходов, а также распылять химикаты против вредителей с воздуха.
Уточнить, попадает ли земельный участок в зону затопления или подтопления, можно на Публичной кадастровой карте, которая теперь размещена на Единой цифровой платформе «Национальная система пространственных данных». Подобная информация отражается в выписке из ЕГРН, ее можно заказать на Портале госуслуг или в МФЦ.
Управление Росреестра по Хабаровскому краю рекомендует владельцам земельных участков, которые входят в зону подтопления, оформить соответствующим образом документы на дом и землю.
В случае чрезвычайной ситуации, как, скажем, в 2013 году, отсутствие правоустанавливающих документов на жилье и земельный участок станет основанием для отказа в выплате компенсации за потерянное имущество. Тогда свои права придется доказывать в суде.