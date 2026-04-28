В хабаровском Росреестре собрали сведения о зонах подтопления земельных участков

Уточнить, попадает ли земельный участок в зону затопления или подтопления, можно на Публичной кадастровой карте, которая теперь размещена на Единой цифровой платформе «Национальная система пространственных данных». Подобная информация отражается в выписке из ЕГРН, ее можно заказать на Портале госуслуг или в МФЦ.